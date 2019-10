Die Erweiterung bezieht sich vor allem auf eine flexiblere Dosierung des Mittels bei Patienten, die an aktiver Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans, AS) leiden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Neu dürfe die Dosierung bei diesen Patienten bis auf 300 mg erhöht werden, was auch entsprechend im Beipackzettel neu angegeben werde, so Novartis weiter.

Die Entscheidung der Behörde basiert den Angaben zufolge auf den Daten der MEASURE 3-Studie, einem dreijährigen Programm, das die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Cosentyx bei Patienten mit AS untersuchte. Die Ansprechraten waren demnach in der 300 mg-Dosierungsgruppe höher - insbesondere bei Patienten mit früherer Anti-TNF-Exposition - als bei der empfohlenen 150 mg-Dosis.

Morbus Bechterew gehört zur Gruppe der axialen Spondyloarthritis (axSpA). Dabei handelt es sich um eine chronische Autoimmunkrankheit, die hauptsächlich die Lenden- und Brustwirbelsäule sowie die Kreuz-Darmbeingelenke betrifft.

