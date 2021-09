Dank der vorrangigen Prüfung sei eine Zulassung bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 möglich, teilte Novartis am Dienstag mit. Die Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 soll in den USA rasch bei Patienten zum Einsatz kommen, die an metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) leiden. Daher hat die FDA dem Mittel den "Priority Review"-Status erteilt. Die Behörde stütze ihren Entscheid auf die positiven Daten aus der Phase-III-Studie VISION, heisst es weiter.

Bereits Mitte Juni hatte die FDA dem vielversprechenden Produktkandidaten den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) erteilt. Dies nachdem 177Lu-PSMA-617 in Kombination mit der Standardtherapie (SOC) eine signifikant verbesserte Überlebensrate bei Patienten mit Prostatakrebs gezeigt hat als dies mit der SOC-Behandlung allein der Fall war.

(AWP)