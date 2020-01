Nach einem operativen Gewinnsprung im vergangenen Jahr will der Arzneimittelhersteller die Dividende um vier Prozent 2,95 Franken je Aktie anheben. Unter dem Strich stand mit 11,7 Milliarden Dollar sieben Prozent weniger Gewinn, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Zurückzuführen ist das unter anderem darauf, dass 2018 ein Spartenverkauf Geld gebracht hatte.

Für das laufende Jahr stellte das Unternehmen erneut kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse in Aussicht: Wechselkurseffekte herausgerechnet sollen die Verkaufserlöse um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag steigen. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn soll sogar im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Im Vorjahr betrugen die entsprechenden Zuwachsraten neun beziehungsweise 17 Prozent auf 47,4 beziehungsweise 14,1 Milliarden Dollar.

Den Nettoumsatz für 2019 bezifferte Novartis auf 47,5 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Anstieg um 9 Prozent. Hierzu steuerte die Pharmasparte Innovative Medicines mit 37,7 Milliarden (+8 Prozent) den Löwenanteil bei. Das gute Abschneiden begründet der Konzern vor allem mit dem Absatz von Cosentyx und weiteren Produkten, die den Blockbusterstatus erlangten.

Die Generikasparte Sandoz erreichte 2019 Umsätze in Höhe von 9,7 Milliarden, was einem Rückgang von 1 Prozent entspricht. Hier habe sich der Preisdruck auf dem US-Markt weiter bemerkbar gemacht, heisst es dazu in der Mitteilung. Der Kern-Betriebsgewinn nahm um 12 Prozent auf 14,1 Milliarden zu. Das Plus erklärte der Konzern mit gestiegenen Umsätzen und einer verbesserten Profitabilität. Der Kern-Reingewinn verbesserte sich um 11 Prozent auf 12,1 Milliarden.

Mit den vorgelegten Zahlen hat der Konzern die durchschnittlichen Schätzungen der von AWP befragten Analysten überwiegend erfüllt.

(Reuters/SDA)