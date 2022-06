Das US-Bundesbezirksgericht für den Bezirk Delaware habe im August 2020 fehlerhafte Feststellungen getroffen, stellten die Appelationsrichter in dem am Dienstag publizierten Urteil fest. Das Gericht habe zudem einen "klaren Fehler" begangen, weshalb dem Antrag von HEC Pharma auf Wiederaufnahme des Verfahrens nun stattgegeben werde.

Novartis hatte vor zwei Jahren in dem Patentstreit in Delaware vor Gericht einen Sieg errungen; die Gültigkeit eines US-Patents für ein Dosierungsschema wurde seinerzeit bestätigt. Anfang 2022 noch schmetterte das Berufungsgericht eine entsprechende Beschwerde von HEC Pharma ab. Nun also die Kehrtwende. Eine Stellungnahme von Novartis steht noch aus.

HEC Pharma war der einzige verbleibende Einreicher eines abgekürzten neuen Arzneimittelantrags (ANDA), um das besagte Patent anzufechten. Mit einer Reihe anderer ANDA-Antragsteller hatte Novartis davor Vergleichsvereinbarungen geschlossen.

Der Blockbuster Gilenya hatte Novartis in den besten Jahren mehr als 3 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr in die Kassen gespült, 2021 waren es noch 2,8 Milliarden.

(AWP)