Damit stärke man die Position in der Augenheilkunde und in der auf Adeno-assoziierten Viren basierten Gentherapie, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Angaben zum Kaufpreis wurden keine gemacht.

Vedere Bio hat seinen Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Mit dem Kauf erhalte Novartis zwei in der Entwicklung befindliche Programme zur Behandlung von vererbter Netzhautdystrophien und geographischer Atrophie (altersbedingter Makuladegeneration).

(AWP)