Dies teile das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen des Kigali Summit mit. Das Geld fliesst unter anderem in die Entwicklung von Malariamitteln der nächsten Generation und in die Optimierung der Malariabehandlung für Neugeborene und Kleinkinder.

Auch neue Medikamente gegen die Chagas-Krankheit und ein potenzielles erstes Medikament gegen Dengue-Fieber will der Konzern entwickeln.

Vernachlässigte tropische Krankheiten sind eine Gruppe von 20 verschiedenen Krankheiten, die hauptsächlich ärmere Bevölkerungsschichten betreffen. Beispiele dafür sind parasitäre Wurminfektionen, Lepra, fleischfressende Parasiten und Tollwut.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation haben weniger als die Hälfte der 1,7 Milliarden Menschen, die an vernachlässigten tropischen Krankheiten leiden, Zugang zu den benötigten Medikamenten. Die Zahl der Malaria-Todesfälle ist aktuell auf dem höchsten Stand seit 2011.

(AWP)