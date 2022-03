Die Ergebnisse der Phase-III-Studie "Monaleesa II" hätten ergeben, dass postmenopausale Frauen mit bestimmten Brustkrebsarten bei der Behandlung mit Kisqali in Kombination mit Letrozole über ein Jahr länger am Leben blieben als bei einer Behandlung mit Letrozole als Erstlinientherapie alleine, teilte Novartis am Donnerstag mit.

Insgesamt ergibt sich aus den Daten, dass die Kombination Kisqali mit Letrozole im Median die Überlebensrate um über fünf Jahre erhöht, wie Novartis frühere Angaben bestätigt. Die Daten aus der Studie "Monaleesa II" wurden jüngst im "The New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Zuerst wurden sie allerdings am Krebskongress EMSO im vergangenen September vorgestellt.

(AWP)