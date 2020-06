Die Behandlung habe in der ARGON-Studie ihren primären Endpunkt erreicht, erklärte das Unternehmen. Man habe bei einer einmal täglichen Einnahme Verbesserungen der Lungenfunktion, der Asthmakontrolle, des Gesundheitszustands und eine Verringerung von Auswurf, Husten und Atemnot beobachtet. Die Behandlung könnte also, falls zugelassen, eine wirksame und bequeme Alternative zum derzeitigen Standard-Versorgungsschema darstellen, so Novartis.

Novartis hatte vor gut einem Monat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme erhalten für den Einsatz des Inhalators. Die Europäische Kommission prüft diese Empfehlung und trifft ihre endgültige Entscheidung in der Regel etwa zwei Monate nach dem CHMP-Entscheid.

