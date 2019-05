Novartis habe insgesamt mehr als 25 potenzielle sogenannte Blockbuster-Medikamente in der Entwicklung, teilte das Unternehmen am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in Boston mit. Der Konzern mache Fortschritte bei der Margenverbesserung und wolle die Dividende weiter steigern.

(Reuters)