Dabei erhält die Generika-Sparte des Basler Pharmakonzerns die kommerziellen Vertriebsrechte für die Marke und das zugelassene Generikum des Inhalationsarzneimittels Proventil HFA (Albuterolsulfat), einem Inhalationsspray. Das Albuterolsulfat-autorisierte Generikum sei für Patienten in den USA sofort verfügbar, teilte Sandoz am Dienstagabend mit.

Die Nachfrage nach Albuterol-Arzneimitteln ist laut Mitteilung im vergangenen Jahr stark angestiegen. Krankenhäuser gingen zunehmend dazu über, zur Behandlung der wachsenden Zahl von Covid-19-Patienten Albuterol-Dosierinhalatoren anstelle von Verneblern zu verwenden. Auch Apotheken verzeichneten demnach eine erhöhte Nachfrage nach Albuterol-Inhalatoren.

Albuterolsulfat wird Sandoz zufolge zur Behandlung von Patienten ab vier Jahren eingesetzt, die an Bronchospasmus leiden, einem Zustand, bei dem sich die Muskelhülle der Bronchien zusammenzieht, was zu einer Verengung der Atemwege führt. Bei den meisten Menschen, die an Asthma erkrankt sind, können die Symptome auch bei körperlicher Betätigung auftreten, und zwar entweder während oder direkt nach einer aktiven Tätigkeit.

(AWP)