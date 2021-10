Roche hat eine weitere Kollaboration im Bereich der Pathologie angekündigt. So werde man gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ibex Medical Analytics einen eingebetteten Bildanalyse-Workflow entwickeln, mit dem Pathologen nahtlos auf die KI-Algorithmen, Erkenntnisse und Entscheidungshilfen von Ibex zugreifen könnten, teilte Roche am Montag mit.

Ibex ist den Angaben zufolge ein Unternehmen aus dem Bereich der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Krebsdiagnostik. Auf die Ibex-Daten können Pathologen dann über NAVIFY Digital Pathology, eine Cloud-Version der Unternehmenssoftware uPath von Roche, zugreifen.

Die Plattform von Ibex erhielt laut Mitteilung erst kürzlich von der US-Zulassungsbehörde FDA die Breakthrough Device Designation, in Europa hat sie für die Erkennung von Brust- und Prostatakrebs die CE-Kennung. Durch diese Kennzeichnung erklärt ein Hersteller in der Europäischen Union, dass ein bestimmtes Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dies entsprechend nachgewiesen wurde.

(AWP)