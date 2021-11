Es ist, als wollten Roche und Novartis der Credit Suisse am Tag ihrer Strategie-Bekanntgabe die Schau stehlen. Denn die beiden Basler Pharmagiganten warten am frühen Donnerstag mit einer sehr überraschenden Neuigkeit auf. Novartis veräussert das Roche-Paket für umgerechnet 19 Milliarden Franken an den Platzrivalen und realisiert dabei einen Buchgewinn in Höhe von rund 14 Milliarden Dollar.

Roche will den Kauf mit Fremdkapital finanzieren und das erworbene Paket "vernichten". Dadurch kommt es bei den verbleibenden Aktien und Genussscheinen zu einer Gewinnverdichtung. Zudem steigt der Stimmenanteil der Gründerfamilien Oeri/Hoffmann auf 67,5 Prozent. Bisher betrug dieser 50,1 Prozent.

Beobachtern zufolge begeht Roche mit dem Kauf des Aktienpakets einen Tabubruch, kauft der Pharma- und Diagnostikkonzern doch zum ersten Mal in seiner traditionsreichen Firmengeschichte eigene Aktien zurück.

In den Handelsräumen hiesiger Banken hält man nun für möglich, dass die Familienaktionäre ihre Beteiligung wieder auf etwas mehr als 50 Prozent reduzieren könnten. Dadurch, dass sich ihr Stimmenanteil auf rund 67,5 Prozent verdichtet, können sie sich von Titeln trennen und trotzdem noch ein Stimmenmehr halten.

Neuigkeiten kommen an der Börse gut an

Was mit mit den umgerechnet 19 Milliarden Franken geschehen soll, die Novartis zufliessen, darüber hüllt man sich vorläufig noch in Schweigen. Man werde die Mittel im Einklang mit den bisherigen Prioritäten der Kapitalallokation verwenden, wie das Unternehmen in der Medienmitteilung eher kryptisch festhält. Beobachter schliessen daraus, dass ein Grossteil des Erlöses in milliardenschwere Firmenübernahmen fliessen könnte.

Wie Jefferies steht festhält, gehen Roche und Novartis künftig eigene Wege. Für die US-Investmentbank geht Roche ganz klar als Gewinner daraus hervor. Gemäss Berechnungen von Jefferies ergibt sich für Roche aus dem Paketkauf eine Gewinnverdichtung von rund 7 Prozent, für Novartis hingegen eine Gewinnverwässerung um 8 Prozent. Die Amerikaner preisen jedoch die Valoren beider Unternehmen mit Kurszielen von 415 Franken (Roche) beziehungsweise 100 Franken (Novartis) zum Kauf an.

Trotz den vielen Wenns und Abers kommen die Neuigkeiten bei den Anlegerinnen und Anlegern gut an. Im frühen Handel gewinnt die Novartis-Aktie 1,8 Prozent auf 77,80 Franken. Für den Genussschein von Roche werden Kurse von 377 Franken bezahlt, was 2,3 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag liegt. Die beiden Indexschwergewichte steuern beim Swiss Market Index (SMI) gut 85 Punkte zum Tagesgewinn bei.