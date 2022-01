Das Immuntherapeutikum soll als Monotherapie im Rahmen einer sogenannten adjuvanten Behandlung bei bestimmten Formen von NSCLC zum Einsatz kommen.

Die nun vorliegende Zulassung habe Swissmedic auf Basis der zulassungsrelevanten Studie "IMpower010" erteilt, teilte Roche am Montag mit. Diese habe gezeigt, dass die Roche-Therapie bei Patienten das Risiko einer Rückkehr des Krebs senke. In der Schweiz erkranken laut Roche jährlich rund 4500 Menschen an Lungenkrebs.

(AWP)