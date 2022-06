Eine Phase-III-Studie habe eine Reduktion des Risikos für ein erneutes Auftreten der Erkrankung oder des Todes von Patienten gezeigt.

Tecentriq sei damit die erste und einzige Krebsimmuntherapie, die für bestimmte Patienten mit Lungenkrebs (NSCLC) im Frühstadium in Europa verfügbar ist, teilte Roche am Donnerstag mit. Die heute erfolgte Zulassung sei die sechste Lungenkrebs-Indikation für Tecentriq in Europa.

(AWP)