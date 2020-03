Die FDA habe den CINtec PLUS Cytology von Roche als ersten biomarkerbasierten Triage-Test für Frauen zugelassen, die zuvor positiv auf das humane Papillomavirus (HPV) getestet worden sind.

Diese Biomarker-Technologie vereinfache die klinische Entscheidungsfindung, indem sie leicht verständliche Ergebnisse liefere, teilte Roche am Mittwoch mit. Der CINtec PLUS Zytologie-Test identifiziert demnach diejenigen Frauen, deren HPV-Infektionen am ehesten mit Gebärmutterhals-Präkarzinomen in Verbindung gebracht werden könnte.

(AWP)