Die Tests dienen dem gleichzeitigen Nachweis der Differenzierung gängiger Erreger von Atemwegserkrankungen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die drei Tests können demnach zusammen oder einzeln auf Basis einer einzigen Abstrichprobe durchgeführt werden. Sie laufen auf dem "Cobas omni Utility Channel" für den Einsatz mit den weit verbreiteten "Cobas 6800/8800 Systemen".

Zunächst werden die Tests auf jenen Märkten erhältlich sein, die eine so genannte CE-Kennung akzeptieren. Durch diese Kennzeichnung erklärt ein Hersteller in der Europäischen Union, dass ein bestimmtes Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dies entsprechend nachgewiesen wurde. Roche will die Verfügbarkeit dieser Tests künftig über die CE-Märkte hinaus erweitern.

(AWP)