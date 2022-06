Es gebe eine ganze Reihe von Unternehmen, die auf sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) setzten, sagte Konzernchef Severin Schwan am Freitag zu Journalisten. "Was uns betrifft, so ist unser Interesse noch recht begrenzt", erklärte er weiter. Einen Kommentar zu einem möglichen Interesse an einer Übernahme des ADC-Spezialisten Seagen lehnte Schwan ab.

Vergangene Woche hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass Merck und andere Arzneimittelhersteller ein Auge auf Seagen geworden hätten. Roche war mit den Medikamenten Kadcyla und Polivy ein Pionier in dem Bereich, war jedoch von den Ergebnissen der weiteren Entwicklungsbemühungen enttäuscht.

(Reuters)