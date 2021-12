Mit dem SARS-CoV-2 & Grippe A/B Antigen-Schnelltest soll bei Patienten mit Symptomen, die auf Covid-19 oder Influenza hindeuten, schnell zwischen SARS-CoV-2 und Influenza-Viren A und B unterschieden werden können.

Der Test werde in jenen Ländern lanciert, die das CE-Zeichen akzeptieren, teilte Roche am Montag mit. Zudem werde man Anfang 2022 bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf eine Notfallzulassung (EUA) stellen.

Der neue Test soll innerhalb von 15 bis 30 Minuten Ergebnisse über das Vorhandensein von SARS-CoV-2- und/oder Influenza A- und/oder B-Antigenen liefern.

(AWP)