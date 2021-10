So zeigten die Ergebnisse der IMPACT-Studie sehr deutlich den Nutzen des CINtec PLUS-Tests für Frauen mit erhöhtem Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, teilte Roche am Freitag mit.

Jedes Jahr werde bei mehr als 604'000 Frauen weltweit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Mehr als die Hälfte davon sterbe an der Krankheit, hiess es in der Mitteilung weiter. Verursacht werde Gebärmutterhalskrebs durch eine Infektion mit dem humanen Hochrisiko-Papillomavirus (HPV).

Die zuletzt in einer Fachpublikation veröffentlichten Daten aus der IMPACT-Studie zeigten, dass der genannte Test, wenn er als für Hochrisiko-HPV verwendet werde, eine signifikant höhere Sensitivität beim Nachweis von Gebärmutterhalskrebsvorstufen bei HPV-positiven Frauen im Vergleich zur Pap-Zytologie aufweise.

(AWP)