Die Arznei ist neu auch für die Behandlung von Menschen mit moderater oder milder Hämophilie A (Bluterkrankheit) zugelassen. Wie Roche am Montag mitteilte, war Hemlibra in der Schweiz bisher lediglich für Patienten mit schwerer Hämophilie A zugelassen. Die Hämophilie-Prophylaxe wird subkutan und in verschiedenen Applikationsintervallen verabreicht.

(AWP)