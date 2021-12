Die Kombination von Polivy mit Mabthera/Rituxan, Cyclophosphamid, Doxorubicin sowie Prednison habe das Risiko einer Krankheitsverschlechterung oder des Todes um 27 Prozent reduziert, teilte der Pharmakonzern am Dienstag mit.

Polivy plus R-CHP sei das erste Behandlungsschema seit mehr als 20 Jahren, das die Ergebnisse bei zuvor unbehandelten diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphomen signifikant verbessert habe und damit die Behandlung von Patienten mit dieser Krankheit verändern könnte. Bei vier von zehn Patienten, die die derzeitige Standardtherapie für diese Art von Erkrankung erhalten, werde der Krebs nach der Erstbehandlung zurückkommen.

Roche stellte die Ergebnisse der Phase-III-Polarix-Studie auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in Form eines Abstracts und während eines Pressegesprächs vor und veröffentlichte sie zudem im New England Journal of Medicin.

(AWP)