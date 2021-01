Konkret werde man weitere Daten zum Gesamtüberleben (overall survival; OS) aus der Phase-III-Studie IMbrave150 präsentieren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In dieser Studie wurde die Kombination aus Tecentriq (Atezolizumab) plus Avastin (Bevacizumab) bei Patienten eingesetzt, die an inoperablem Leberkrebs (HCC) litten und die keine vorherige systemische Therapie erhalten hatten. Dabei wurde die Roche-Kombination mit Sorafenib von Bayer verglichen.

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 15,6 Monaten zeigt eine aktualisierte Analyse laut Mitteilung, dass Tecentriq in Kombination mit Avastin das Sterberisiko (OS) um 34 Prozent reduziert. Das mediane Gesamtüberleben liege bei 19,2 Monaten, verglichen mit 13,4 Monaten für Sorafenib.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass Tecentriq in Kombination mit Avastin die längste Überlebenszeit bietet, die wir je in einer Phase-III-Studie bei inoperablem HCC gesehen haben", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, in der Mitteilung zitiert. Die Kombination ist laut Roche inzwischen in mehr als 60 Ländern weltweit zugelassen.

(AWP)