Die Lieferung der ersten 400'000 Test-Kits habe am vergangenen Freitag begonnen. Sie gehen an ein landesweites Netzwerk aus Hospitälern und Laboratorien, wie es in einer Mitteilung am Montagabend heisst.

Der Cobas SARS-CoV-2 Test von Roche für die Krankheit COVID-19 wurde in der vergangenen Woche von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Das Unternehmen plant ein Liefervolumen von weiterhin 400'000 pro Woche, damit weiter Test in hohen Volumen durchgeführt werden können.

(AWP)