Unter anderem würden die Fünfjahresergebnisse aus der Phase-III-Studie zu Venclexta plus Gazyva vorgestellt, teilte Roche am Freitag mit. Diese Therapie dient der Behandlung von zuvor unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie. Die Daten hätten gezeigt, dass die Behandlung mit einer Kombination aus Venclexta plus Gazyva weiterhin eine wirksame Option sei, heisst es. Die Überlebensrate sei höher als bei anderen Behandlungen. Zudem hätten fast drei Viertel der Patienten fünf Jahre nach der Therapie keine weitere Behandlung benötigt.

Weitere Studiendaten, die Roche am Kongress vorstellt, umfassen die abschliessende Analyse der Phase-III-Studie zum Wirkstoff Gazyva plus Chemotherapie bei Patienten mit zuvor unbehandeltem follikulärem Lymphom. Über einen Beobachtungszeitraum von acht Jahren habe diese Therapie eine signifikante Verbesserung der Lebenserwartung gezeigt.

Dazu kommen Subanalysen der Phase-III-Studie zu Polivy in Kombination mit Rituximab plus Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison bei Patienten mit zuvor unbehandeltem diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom. Dieser Wirkstoff habe das Potenzial, die Standardtherapie für Patienten mit dieser aggressiven Form des Lymphoms zu verändern, heisst es. So hätten die Studienteilnehmer häufiger überlebt, die Krankheit sei weniger oft fortgeschritten und das Risiko eines Rückfalls oder des Todes sank um 36 Prozent.

Weiter zeigt das Unternehmen gemäss der Mitteilung an dem Treffen Daten aus seinen Entwicklungsprogrammen für T-Zell-aktivierende bispezifische Antikörper wie Mosunetuzumab und Glofitamab.

(AWP)