So habe Genentech eine zweite Option zur Initiierung eines neuen Programms ausgeübt, teilte das Biotechunternehmen am Dienstag mit. Damit sei die bereits existierende exklusive strategische Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen erweitert worden. Gemeinsam arbeiten Bicycle und Genentech an der Entdeckung und präklinischen Entwicklung neuartiger Immuntherapien.

Gemäss der Vereinbarung vom Februar 2020 wurden Genentech zwei Optionen zur Erweiterung der Zusammenarbeit eingeräumt. Sie geben Genentech das Recht, für eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar an Bicycle jeweils ein zusätzliches Programm in die Zusammenarbeit aufzunehmen. Im Oktober 2021 übte Genentech seine erste Erweiterungsoption aus und hat nun die zweite. Dies löse eine weitere Zahlung von 10 Millionen US-Dollar aus.

(AWP)