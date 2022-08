In der Studie soll die Sicherheit, Verträglichkeit und die klinische Wirkung auf motorische Funktionen von Vamorolone untersucht werden. Die Studie wird von der US-Gesundheitsbehörde FDA mit 1,2 Millionen US-Dollar finanziert, wie Santhera am Montag mitteilte.

Der Beitrag ergänze bestehende Zuschüsse vom National Institutes of Health, dem National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases und der Foundation to Eradicate Duchenne. Bisher gebe es keine zugelassene Therapie für die Behandlung von BMD, die der Muskelschwunderkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ähnelt.

