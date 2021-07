Jefferies stuft das Rating für Roche auf "Buy" von "Hold" herauf und erhöht das Kursziel um gut 20 Prozent auf 400 von 330 Franken. Der zuständige Analyst geht davon aus, dass Roche schon bald über die Absicht informieren werde, einen beschleunigten US-Zulassungsantrag für den Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab stellen zu wollen. Diesen Schritt dürfte der Konzern vor dem Hintergrund unternehmen, dass die FDA einer Zulassungs-Beschleunigung von Neurologie-Medikamenten aufgeschlossen gegenüberzustehen scheine.

Jeffries rechnet nun mit einem Gantenerumab-Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar und baut diesem eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ein. Dies zusammen mit der umfangreichsten Pipeline unter den Large-Cap-Pharmas verlagere die Debatte von einem her verhaltenen 2022 auf die Frage, wie schnell das zukünftige Wachstum sein könnte. Immerhin verfüge Roche mit Tiragolumab und Giredestrant über weitere potenzielle Blockbuster.

Der Genusschein von Roche steht am Mittwoch in einem leicht negativen Gesamtmarkt unverändert bei 356 Franken. Das ist nahe bei einem Rekordhoch. Die Aktie des Konkurrenten Novartis fällt am Mittwoch 0,3 Prozent.

Seit der Zulassung des Alzheimer-Medikaments von Biogen durch FDA (US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) vor rund zweieinhalb Monaten hat der Genussschein von Roche fast 20 Prozent zugelegt, weil Roche mit Gantenerumab ebenfalls ein Medikament gegen Alzheimer in der Entwicklung hat. Bisher seien die Chancen für eine Zulassung als sehr gering erachtet worden, "aber mit dem Paradigmenwechsel der FDA kamen da Fantasien auf", erklärte Portfoliomanagerin Carla Bänziger von Vontobel Asset Management kürzlich gegenüber cash.ch.

Schon vor Jeffries fielen andere Anlysten durch äusserst positive Beurteilungen und Kurszielen für Roche auf. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel kürzlich auf 425 Franken, Goldman Sachs sieht den Genussschein in zwölf Monaten gar bei 432 Franken.

Nächster Termin für Roche-Aficionados ist der 22. Juli. Dann veröffentlicht der Pharma-Konzern die Halbjahreszahlen.