Im Rahmen dieser Kollaboration erhält Fresenius Kabi das exklusive Recht, Veltassa in China zu vertreiben und zu verkaufen, wie Vifor Pharma am Donnerstag mitteilte. Über die finanziellen Bedingungen der Zusammenarbeit haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

In China gebe es viele Patienten, die an chronischen Nierenerkrankungen und Herzschwäche litten, heisst es in der Mitteilung weiter. Hyperkaliämie, also ein zu hoher Kaliumspiegel im Blut, ist laut Vifor eine der häufigsten Komplikationen im Zusammenhang mit diesen beiden Erkrankungen.

Fresenius Kabi ist den Angaben zufolge ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf Arzneimittel und Technologien für Infusionen, Transfusionen und klinische Ernährung spezialisiert hat. In China gehört das Unternehmen zu den 10 grössten multinationalen Pharmaunternehmen und ist Marktführer in den Bereichen klinische Ernährung, Anästhesie und Nephrologie.

Die beiden Unternehmen hatten im Februar mitgeteilt, für den chinesischen Markt ein Joint Venture zu gründen, das sich vor allem auf das intravenöse Eisen-Portfolio fokussiere.

(AWP)