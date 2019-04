Neu darf Vifor das Akebia-Mittel Vadadustat, sobald es von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen ist, auch zusätzlichen Dialyseorganisationen in den USA verkaufen. Bisher war lediglich der Verkauf an Dialysekliniken von Fresenius Medical Care in den USA vorgesehen, teilte Vifor am Dienstag mit. Fresenius ist der grösste Betreiber von Nieren-Dialysekliniken in den USA. Mit dem neuen Abkommen könne Vifor nun bis zu 60 Prozent der Dialysepatienten in den USA erreichen.

Damit habe Akebia nun Anspruch auf eine zusätzliche Zahlung von 5 Millionen Dollar, heisst es weiter. Sobald das Mittel Vadadustat zugelassen wird, erhält Akebia somit 25 Millionen Dollar von Vifor.

(AWP)