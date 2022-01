Sie trägt den Namen "Dailies Total 1" und wird ab März in den USA erhältlich sein, wie Alcon am Dienstag mitteilte. Ende 2022 soll dann die Lancierung in anderen Ländern folgen. Astigmatismus bedeutet Hornhautverkrümmung.

Mit der Markteinführung erweitere Alcon das Portfolio an Premium-Tageslinsen, heisst es weiter. Die nun lancierte Linse sei jedoch die erste und einzige torische (zylindrische) Tageslinse, die sich durch einen allmählichen Anstieg des Wassergehalts auszeichne. Das Auge komme daher einzig mit Wasser, respektive Feuchtigkeit in Kontakt.

Die Hoffnung des Unternehmens ist, dass mit dieser Art von Linse neue Kunden für Kontaktlinsen begeistert werden können. Bisher hätten schätzungsweise 32 Prozent der Kontaktlinsenträger Astigmatismus, aber nur 10 Prozent von ihnen trügen torische Linsen.

(AWP)