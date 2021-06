Damit solle vor der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse sichergestellt werden, dass die Finanzzahlen die Leistung der Divisionen reflektieren, heisst es in einer Mitteilung von Lonza vom Dienstag. So sei etwa das Geschäft Specialty Ingredients (LSI) als nicht fortgeführte Aktivität klassifiziert. Zudem soll die neue Geschäftsstruktur und die überarbeitete Politik der alternativen Leistungskennzahlen (APM) in den Zahlen reflektiert sein.

Die Zahlen für den Nettoumsatz (6,19 Milliarden Franken), den Ebit (1,1 Milliarden Franken) und den Ebitda (1,66 Milliarden Franken) bleiben insgesamt gleich. Der Core-Ebitda beträgt laut den neu veröffentlichten Zahlen 1,696 Mrd gegenüber 1,728 Mrd im ursprünglich veröffentlichten Geschäftsbericht. Die angepassten Zahlen können auf der Webseite des Unternehmens abgerufen werden.

Lonza hatte im Juli letzten Jahres den Verkauf des LSI-Geschäfts angekündigt und im Oktober dann eine neue Geschäftsstruktur und die Überarbeitung der Politik der alternativen Leistungsmessung bekanntgegeben. Seit diesem Jahr ist das ehemalige Segment Pharma, Biotech & Nutrition (LPBN) in die vier Geschäftsbereiche Small Molecules, Biologics, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients aufgeteilt.

Weitere Details werden im Rahmen des Halbjahresergebnisses am 23. Juli präsentiert.

(AWP)