Zwei Kinder sind nach einer Behandlung mit der Novartis-Therapie Zolgensma an akutem Leberversagen gestorben. Das bestätigt der Pharmakonzern am Freitag. Mit Blick auf die Gentherapie Zolgensma ist es immer wieder zu Diskussionen über mögliche Sicherheitsrisiken gekommen.

"Diese Nachrichten dürften die Diskussionen um Gentherapien erneut anheizen", kommentierte Octavian-Analyst Michael Nawrath im Gespräch mit AWP. Es habe in den letzten 12 Monaten ein Vielzahl an Rückschlägen auf diesem Gebiet gegeben, sodass Patienten und Investoren noch sensibler auf derlei Nachrichten reagierten.

Wie Experte Nawrath erklärt, sei dabei auch wichtig, dass es sich um die ersten Todesfälle dieser Art handelt. Man müsse nun abwarten, ob noch weitere folgten, oder ob es bei diesen Fällen bleibe. "Anzunehmen ist, dass einige Patienten nun vielleicht etwas vorsichtiger sind und lieber auf eine der Alternativen zu Zolgensma setzen", ergänzte Nawrath. Neben Roche bietet noch Biogen eine Therapie an.

Die Aktie von Novartis sinkt im frühen Handel am Freitag bis 1,7 Prozent auf 79,59 FRanken. Das ist der tiefste Stand seit 23. Juni. Die Aktien von Pharma-Firmen verloren bereits am Donnerstag an Terrain, weil dem franösischen Konzern Sanofi in den USA kostspielige Klagen wegen des Säureblockers Zantac drohen. Der europäische Branchenindex verlor 2,2 Prozent.

Roche-Genussscheine ziehen an

Die Papiere von Konkurrent Roche ziehen bis 1,5 Prozent an. Das lasse vermuten, dass Anleger ihr Geld vom einen Basler Konzern in den anderen verlagerten, heisst es am Markt. Denn immerhin verfüge Roche mit seinem Arzneimittel Evrysdi über ein direktes Konkurrenz-Produkt zu Novartis Gentherapie. Eingesetzt werden beide zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie, einer seltenen Erbkrankheit, die in ihrer schwersten Form oft im Alter von zwei Jahren tödlich endet.

Allerdings muss die Gentherapie nur einmal verabreicht werden, während Roches Mittel täglich geschluckt werden muss. Vor allem aber unterscheiden sich die beiden Mittel beim Preis: Die Novartis-Therapie gilt mit einem Preis von etwa zwei Millionen US-Dollar als eine der teuersten Therapien weltweit. Roches Mittel ist auf den ersten Blick günstiger. Da liegen die jährlichen Behandlungskosten im höchsten Fall bei über 340'000 US-Dollar pro Jahr. Allerdings muss das Mittel auch lebenslang eingenommen werden.

Das Medikament Zolgensma von Novartis erregte wegen des hohen Preises bereits bei der Zulassung öffentliche Diskussionen. Mit einem Preis von etwa 2 Millionen US-Dollar ist Zolgensma die teuerste einmalige Therapie weltweit. Zolgensma ist zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie zugelassen, einer seltenen Erbkrankheit, die in ihrer schwersten Form oft im Alter von zwei Jahren tödlich endet.

Akutes Leberversagen bekannte Nebenwirkung bei Zolgensma

"Nach zwei Todesfällen in jüngster Zeit und in Übereinstimmung mit den Gesundheitsbehörden werden wir die Kennzeichnung aktualisieren, um darauf hinzuweisen, dass über tödliches akutes Leberversagen berichtet wurde", schreibt Novartis.

Novartis glaubt "fest an das insgesamt günstige Nutzen-Risiko-Profil von Zolgensma, mit dem bis heute weltweit mehr als 2300 Patienten in klinischen Studien, im Rahmen von Managed-Access-Programmen und im kommerziellen Umfeld behandelt wurden." Akutes Leberversagen sei eine bekannte Nebenwirkung, über die nach der Behandlung mit Zolgensma berichtet wurde. Sie werde bereits in der Produktkennzeichnung hervorgehoben.

Die Todesfälle ereigneten sich in Russland und Kasachstan. Beide Patienten waren einige Wochen nach der Zolgensma-Therapie mit Steroiden behandelt worden, die zur Beherrschung von Sicherheitsrisiken eingesetzt werden. Es sind laut Novartis die ersten tödlichen Fälle von akutem Leberversagen.

Zolgensma wurde im Mai 2019 in den USA zugelassen und ist damit erst die zweite Gentherapie für eine Erbkrankheit, die von der FDA genehmigt wurde. Neben Zolgensma gibt es nur noch zwei weitere Medikamente von Biogen und Roche, die zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie bislang zugelassen sind.

