So habe das Mittel in der Phase-IIIb-Studie ULTIMATE im Vergleich zu Placebo eine signifikante Ansprechrate gezeigt, wie Novartis am Donnerstag mitteilte. Konkret hab das Mittel bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis (Schuppenflechte-Arthritis; PsA) gewirkt, die eine Gelenkschleimhautentzündung aufwiesen.

PsA kann laut Mitteilung erhebliche Auswirkungen auf die Gelenke eines Patienten haben. Eine Entzündung der Gelenkschleimhäute kann, wenn sie unbehandelt bleibt, die Schmerzen verschlimmern, die Gelenke schädigen und die körperliche Funktion beeinträchtigen.

(AWP)