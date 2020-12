Wie die französische Tilak Healthcare am Dienstag mitteilte, werde man künftig die mobile Anwendung OdySight gemeinsam international vermarkten. Erst am Vormittag hatte das Unternehmen RetinAI mitgeteilt, künftig zusammen mit Novartis künstliche Intelligenz in der Augenheilkunde einzusetzen.

Bei OdySight handelt es sich laut Tilak um die erste klinisch validierte mobile Anwendung zur Fernüberwachung des Sehvermögens von Patienten. Es handelt sich laut Mitteilung um eine Smartphone-Anwendung, die zur Überwachung von Patienten mit chronischen Augenkrankheiten im Zusammenhang mit dem Altern eingesetzt wird.

Die App ist den Angaben zufolge verschreibungspflichtig und umfasst genaue Sehtests und lustige Rätsel, um das Engagement der Patienten zu fördern.

Laut Mitteilung haben Tilak Healthcare und Novartis Frankreich bereits 2019 erfolgreich eine gemeinsame Promotion der Applikation in Frankreich gestartet.

(AWP)