Dieser Test ist laut Mitteilung vom Freitagabend ein begleitendes Diagnostikum für das Krebsmedikament Tazverik (von Epizyme Inc.), das Mutationen im EZH2-Gen (Enhancer of Zeste Homolog 2) bei Patienten mit follikulärem Lymphom (FL) nachweist, die für eine gezielte Behandlung in Frage kommen könnten. FL ist ein malignes Lymphom und zählt zu den B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen.

In einer klinischen Studie bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem FL, die positiv auf definierte Mutationen des EZH2-Gens getestet wurden, habe die entsprechende Behandlung einen signifikanten Nutzen gezeigt, heisst es in der Mitteilung. Testergebnisse könnten dabei in weniger als einem Tag vorliegen.

In den USA werden den Angaben zufolge jedes Jahr mehr als 15'000 neue Fälle von FL diagnostiziert, und etwa 20 Prozent der Patienten würden innerhalb von zwei Jahren einen Rückfall erleiden, wobei es nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gebe.

Der neue Test soll später im Jahr in den USA erhältlich sein.

