Im ersten Quartal dürfte sich die Kapazität für sogenannte PCR-Tests auf 40 Millionen pro Monat verdoppeln und im ersten Halbjahr dann 70 Millionen pro Monat erreichen, sagte Leiter der Diagnostiksparte, Thomas Schinecker, am Donnerstag. "Wir werden noch viele Tests sehen, besonders in der ersten Jahreshälfte", erklärte er. "Derzeit sieht es so aus, als ob das Testen für den Rest des Jahres 2021 ziemlich hoch bleiben wird." Die gebräuchlichste Nachweismethode für Corona ist Roche-Chef Severin Schwan zufolge weiterhin Mangelware, die Nachfrage übersteigt das Angebot.

Roche könne zudem monatlich 100 Millionen Antigen-Schnelltests herstellen, produziere momentan allerdings nur rund die Hälfte dieser Menge, auch deswegen, weil sie in den USA noch nicht verkauft würden. Das Unternehmen sei zudem in der Lage, bis zu 100 Millionen Antikörper-Tests pro Monat zu liefern. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob jemand in der Vergangenheit mit Covid-19-infiziert war oder eine Immunantwort auf einen Impfstoff entwickelt hat. Die Nachfrage nach Antikörper-Tests liege aktuell aber nur bei zehn bis 15 Millionen, sagte Schinecker.

(Reuters)