Man reagiere damit auf den wachsenden Druck auf die Gesundheitssysteme, mehr Patientendaten und Diagnoseinformationen zu verwalten. "Digitale Gesundheitsökosysteme können helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen", heisst es in der Mitteilung. So führe etwa die Cobas Infinity Edge Plattform verschiedene Funktionen in einem digitalen Gesundheitsökosystem zusammen.

Die Plattform ist laut Roche bereits in ausgewählten Märkten verfügbar, ab 2022 und 2023 soll sie in weiteren Märkten weltweit angeboten werden.

(AWP)