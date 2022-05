Die neuen Zulassungsdaten sollen an der Krebstagung ASCO Anfang Juni vorgestellt werden, wie Genentech in der Nacht auf Freitag in einem Communiqué mitteilte. Die Daten belegten, dass Glofitamab mit fester Dosierung nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von mehr als zwölf Monaten bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus-grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) ein dauerhaftes vollständiges Ansprechen bewirke. Die Patienten hatten dabei im Durchschnitt drei vorangegangene Therapien gegen den Blutkrebs erhalten.

Die Daten seien an die europäische Zulassungsbehörde EMA übermittelt worden. Eine Einreichung der Anträge an die US-Zulassungsbehörde FDA sowie andere Zulassungsbehörden weltweit sei noch dieses Jahr geplant, hiess es weiter

(AWP)