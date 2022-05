Man werde an der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) neue Daten aus klinischen Studien zu 18 zugelassenen und in der Erprobung befindlichen Medikamenten für mehr als 20 Krebsarten vorstellen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Roche werde zusammen mit seinen Partnern klinische Studien zu verschiedenen Medikamenten, umfassende genomische Tests und Daten aus der Praxis vorstellen.

"Auf der diesjährigen ASCO zeigen die Fortschritte unseres Portfolios, unserer Partnerschaften und Kooperationen unsere Fähigkeit, Innovationen in der Krebsbehandlung voranzutreiben", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Head of Global Product Development von Roche, in der Mitteilung zitiert. Er freue sich dabei vor allem auf die Daten aus dem breiten Blutkrebs-Portfolio, so der Manager weiter.

(AWP)