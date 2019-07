Der Konzern hat im vergangenen Jahr in seinem wichtigsten Markt USA Arzneien im Wert von 23 Milliarden Franken verkauft. Das berichtet die "NZZ am Sonntag" (NZZaS, S. 25).

Ein Roche-Sprecher sagte gegenüber der Zeitung, rund 40 Prozent dieser Umsätze habe der Konzern über Medicare vergütet erhalten. Aufgrund verschiedener Sonderfaktoren seien aber insgesamt lediglich Umsätze in Höhe von rund 3,5 Milliarden Franken direkt durch die Pläne der US-Regierung tangiert.

Laut den Plänen des Gesundheitsministeriums, die im August vorgelegt werden sollen, sollen die Preise für Medikamente bei medicare deutlich gesenkt werden. Präsident Donald Trump erklärte, seine Regierung arbeite daran, dass die Amerikaner in Zukunft nur noch den Preis bezahlen würden, der irgendwo auf der Welt als tiefster Preis entrichtet werde. Für rund einen Viertel der Medikamente soll ein internationales Referenzpreissystem einführt werden.

Arzneien in den USA viel teurer als in Europa

Medicare zahlt dem Bericht zufolge für die älteren Roche-Krebsmedikamente Avastin und Herceptin rund das Doppelte des international üblichen Preises. Das Roche-Medikament Lucentis gegen Blindheit kostet Medicare rund 3,3 Millionen US-Dollar pro Gramm - das Siebenfache dessen, was in Frankreich vergütet wird. Die Statistik habe das US-Gesundheitsministeriums erstellt.

Als Grund für die unterschiedlichen Preise zwischen den USA und etwa Europa sieht ein Analyst die Preispolitik. "Beim Start kosten Medikamente in den USA in der Regel mindestens rund 20 Prozent mehr als in Europa. Doch in den USA steigen dann die Preise mit grosser Regelmässigkeit, während sie in Europa nur nach unten gehen", sagte Finanzanalyst Olav Zilian von der Privatbank Mirabaud gegenüber der Zeitung. Das führe dazu, das inzwischen viele Arzneien in den USA ein Mehrfaches dessen kosten, was in Europa gezahlt werde.

Novartis sei von den Planen in deutlich geringerem Masse betroffen. "Für Novartis spielen - anders als für andere Wettbewerber - Verkäufe an die US-Regierungsprogramme eine untergeordnete Rolle", wird Novartis-Chef Vas Narasimhan zitiert.

(AWP)