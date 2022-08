Dazu gehörten über 35 Abstracts aus von Novartis gesponserten und von Prüfärzten initiierten Studien, darunter neue Daten zu fortgeschrittenem Brustkrebs und Prostatakrebs, teilte Novartis am Dienstag mit.

Präsentiert werden etwa Daten aus der so genannten MONALEESA-3-Studie zu Patienten, die an fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs (HR+/HER2-) leiden und mit Kisqali behandelt werden. Zudem werden Daten aus der VISION-Studie zu Patienten präsentiert, die an metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) leiden und mit Pluvicto behandelt werden, so Novartis weiter.

Der ESMO-Kongress beginnt am 9. September und endet am 13. September 2022. Er findet in Paris statt.

(AWP)