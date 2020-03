Die Intraokularlinse erweitere den Sehbereich und reduziere so die Abhängigkeit eines an Grauem Star leidenden Patienten von einer Brille, heisst es weiter. Vivity basiere auf der Plattform AcrySof IQ von Alcon, die weltweit in mehr als 120 Millionen Augen implantiert worden sei.

Im Februar hatte Alcon von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Vivity erhalten. In den kommenden Monaten werde mit der Einführung von Vivity bei ausgewählten US-Augenärzten begonnen, so Alcon weiter. Eine breitere Markteinführung in den USA soll noch in diesem Jahr erfolgen.

(AWP)