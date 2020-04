So darf das Mittel künftig auch bei Patienten eingesetzt werden, die an einer chronisch-entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule leiden. Konkret sei Cosentyx zur Behandlung der aktiven nicht-radiographischen axialen Spondylarthrose (nr-axSpA) zugelassen worden, teilte Novartis am Mittwoch mit.

Für Cosentyx ist es die vierte Zulassung. Bisher darf das Mittel bereits zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (PsO), psoriatischer Arthritis (PsA) und Spondylitis ankylosans (AS) eingesetzt werden.

(AWP)