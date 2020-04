Wie Novartis in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb, untermauerten die Daten die längerfristige Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels. Die Daten stärken demnach die Rolle von Aimovig als präventive Migränebehandlung und bestätigen den realen und langfristigen Nutzen von Aimovig für Patienten mit episodischer und chronischer Migräne. Die Daten sollten ursprünglich auf der Jahrestagung der American Academy of Neurology 2020 in Toronto am Ende April vorgestellt werden. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wurde der Kongress abgesagt.

(AWP)