Multiple-Sklerose-Patienten müssen bei der zwei Mal jährlich erfolgenden Verabreichung künftig nicht mehr so lange still liegen. Das Mittel darf nun gegen eine bestimmte Form von multipler Sklerose in einer verkürzten Infusionszeit von zwei Stunden verabreicht werden, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Bereits zugelassen war es für die Verabreichungsform mit einer Infusionszeit von 3,5 Stunden. Die Dosierung bleibt gleich hoch und wird zwei Mal im Jahr verabreicht.

Die Zulassung für die verkürzte Infusionszeit basiert auf Daten einer Studie unter dem Namen "Ensemble Plus" und der zuvor erfolgten positiven Empfehlung des EMA-Ausschusses CHMP. Global werden derzeit rund 160'000 MS-Patienten mit Ocrevus behandelt.

(AWP)