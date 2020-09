Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam die Kapazitäten für die Herstellung des Produktkandidaten Lenzilumab erweitern, welcher auf seine Tauglichkeit zur Behandlung von Covid-19 überprüft wird.

Die Erweiterung der Produktionskapazitäten erfolge im Hinblick auf eine mögliche Eilzulassung von Lenzilumab noch im Jahr 2020, teilte Lonza am Dienstag mit. Die Produktion soll dann ab 2021 am Standort Hayward von Lonza in Kalifornien aufgenommen werden. Lonza soll die Produktion über die Lancierungs-Phase hinaus auch für den kommerziellen Vertrieb übernehmen.

Lenzilumab wird von Humanigen auch auf andere Einsatzmöglichkeiten getestet.

