In Vorbereitung auf weiteres Wachstum wurde am Mittwoch der Spatenstich für eine neue Grossproduktionsanlage in Minden gesetzt. Der geplante Bau, für den Siegfried bis zu 100 Millionen Franken investieren werde, sei das grösste Bauprojekt in der Geschichte des Unternehmens, teilte Siegfried gleichentags nach Börsenschluss mit. Die neue Anlage werde voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb genommen und solle bis zu 100 Kubikmeter zusätzliche Reaktorkapazität bieten.

Damit könne Siegfried nicht nur die Kapazität im Bereich der Wirkstoffproduktion deutlich ausbauen. Sie werde auch die technologischen Möglichkeiten sowie die Flexibilität des globalen Netzwerks erweitern, hiess es weiter.

(AWP)