Die Musk Foundation mit Sitz in Kalifornien gründete im Sommer eine Einrichtung in Austin. Laut einer Fusionsbescheinigung, die im Oktober bei den texanischen Behörden eingereicht wurde, fusionierten die beiden. Das fusionierte Unternehmen befindet sich im Zentrum von Austin.

Musks Space Exploration Technologies Corp. hat bereits zwei Werke in Texas, und Tesla Inc. baut eine Montagefabrik in Austin. CNBC berichtete letzte Woche, dass Musk Freunden erzählt habe, dass er selbst nach Austin ziehe.

Spenden für Forschung und Entwicklung

Die Musk Foundation hat eine schlichte Website und hält sich bedeckt. Das 2001 gegründete Institut widmet sich erneuerbaren Energien und Lobbyarbeit, der Erforschung des Weltraums durch den Menschen, pädiatrischer Forschung, naturwissenschaftlicher und technischer Ausbildung sowie Forschung und Entwicklung zu „sicherer künstlicher Intelligenz zum Wohle der Menschheit“. Es hat Gelder an eine Vielzahl von Organisationen vergeben, darunter das SETI-Institut, das nach Beweisen für das Leben auf anderen Planeten sucht, und das Chabot Space & Science Center in Oakland, Kalifornien.

Das Vermögen der Stiftung belief sich laut einer im letzten Jahr eingereichten Steuererklärung zum 30. Juni 2018 auf fast 329 Millionen Dollar (271 Millionen Euro). In dem Dokument war eine Geldzuweisung von 2 Millionen Dollar an das Future of Life Institute in der Region Boston aufgeführt, das sich darauf konzentriert, “künstliche Intelligenz vorteilhaft zu erhalten”.

Der 49-jährige Musk ist der Vorstandsvorsitzende von Tesla mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, und SpaceX mit Sitz in Hawthorne, in der Nähe von Los Angeles. Der Aktienkurs von Tesla ist in diesem Jahr um mehr als 650 Prozent gestiegen, und Musks Vermögen ist auf über 145 Milliarden Dollar angewachsen, was ihn zum zweitreichsten Menschen der Welt macht.

Musk unterzeichnet Giving Pledge

Neben seiner eigenen Stiftung hat Musk zusammen mit anderen reichen Persönlichkeiten die Initiatative Giving Pledge unterzeichnet, bei der sich die Teilnehmer verpflichten, den grössten Teil ihres Vermögens für Philanthropie oder wohltätige Zwecke zu spenden.

Eine Vielzahl komplizierter Regeln bestimmt, ob jemand aus steuerlichen Gründen in Kalifornien ansässig ist, sagte Christopher Manes, ein Anwalt in Palm Springs, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat.

“Philanthropische Aktivitäten haben in der Regel nicht viel Gewicht”, sagte er in einer E-Mail am Montag. “Wenn andererseits ein hohes Einkommen auf dem Spiel steht, möchte ein umsichtiger Steuerzahler möglicherweise alle Kontakte mit Kalifornien so weit wie möglich kappen - und die Verlagerung der Stiftung könnte dazu gehören.”

