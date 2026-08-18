Dafür erholte sich das operative Ergebnis deutlich. Getragen wurde die Entwicklung von der Sparte Industrial Components. Beim Ausblick bleibt das Unternehmen unkonkret. Der Bruttoumsatz der Gruppe stieg im ersten Semester 2026 um 2,3 Prozent auf 389,2 Millionen Euro, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Dienstag mitteilte. Organisch und in Lokalwährungen ergab sich ein Plus von 3,9 Prozent. Im ersten Quartal hatte das Plus 2,2 Prozent betragen.