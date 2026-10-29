Die dritte Sparte, die DewertOkin Technology Group (DOT), hinkt weiter hinterher. Der Umsatz lag zwar nur um 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, das Betriebsergebnis sackte allerdings um 14 Prozent auf noch 3,3 Millionen Euro ab. Die Sparte steht allerdings seit einiger Zeit auf dem Prüfstand, es laufen Restrukturierungen.